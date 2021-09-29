محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مطبعة لقيامها بطباعة العديد من المطبوعات التجارية والطبية بدون تفويض بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مسئولي مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية والطبية بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة لأحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها والتقابل مع (مدير التسويق التجاري) وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (19000) مطبوع دوائي بدون تفويضات بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون وكذا دون تأكده من الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، وبمواجهته أقر أنه مدير التسويق التجاري للمطبعة وأن المسئول عن تلك المخالفات هو مالك المطبعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.