بتعاملات بلغت مليون جنيه.. سقوط شخص لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بسوهاج.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام (شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول " والثاني مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية وإرسالها للثاني عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم "المتواجد خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغت (1,250,000 مليون جنيه مصري).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.