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غلق مطلع الدائري الاتجاه القادم من الكورنيش والمتجه للمريوطية لتوسعة الطريق الدائري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، من غلق مطلع الدائري الاتجاه القادم من الكورنيش والمتجه إلى المريوطية لإجراء أعمال التوسعة والربط مع جسم الكوبري الدائري، تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بتطوير وتوسعة الطريق الدائري عند تقاطعه مع الأوتوستراد بالقاهرة.

وتقرر تحويل الحركة المرورية للقادم من ميدان أثر النبي اتجاه مطلع الدائري، استكمال طريق الكورنيش اتجاه المعادي، ثم الدوران والعودة من أسفل كوبري النيل بدراوي فمطلع الدائري اتجاه الجيزة، على أن تبدأ الأعمال من الساعة 12بعد منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 1/10/2021 لمدة ثلاثون يوم.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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