لمدة 6 ساعات.. غلق طريق النصر المتجه لمناطق امتداد رمسيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع الكمرات الخرسانية أعلى كوبرى يوسف عباس بمناطق مدينة نصر ضمن تنفيذ أعمال مسار "المونوريل" .. الأمر الذى يستلزم تنفيذ الآتي:-

غلق طريق النصر المتجه لمناطق امتداد رمسيس لتنفيذ رفع الكمرات الخرسانية .. على أن يتم تحويل الحركة المرورية في الاتجاه القادم من ميدان "الشهيد / هشام بركات" يميناً اتجاه شارع يوسف عباس يوم الأربعاء الموافق 29/9/2021 من 12 صباحاً بعد منتصف الليل حتى 6 صباحاً.

غلق طريق النصر في الاتجاه القادم من ميدان رمسيس اتجاه ميدان "الشهيد / هشام بركات" لتنفيذ رفع الكمرات الخرسانية .. على أن يتم تحويل الحركة المرورية في الاتجاه القادم من امتداد رمسيس يميناً اتجاه شارع عبد العزيز الشناوي اتجاه شارع يوسف عباس مرة أخرى يوم الخميس الموافق 30/9/2021 من الساعة 12 صباحاً بعد منتصف الليل حتى 6 صباحاً.

غلق شارع يوسف عباس من طريق المتجه إلى شارع عبد العزيز الشناوي لتنفيذ رفع الكمرات الخرسانية.. على أن يتم استكمال تسيير المركبات في الاتجاه القادم من امتداد رمسيس اتجاه ميدان الشهيد "هشام بركات" يوم الجمعة الموافق 1/10/2021 من الساعة 12 صباحاً بعد منتصف الليل حتى 9 صباحاً.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.