بدعوى توظيفها.. سقوط شخص لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها واستثمارها في تجارة الأدوية.

تلقت لإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 4 مواطنين، مقيمين بمحافظة الشرقية يفيد بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأدوية بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة) وتبين أنه محبوس حالياً على ذمة قضية (نصب) لممارسة نشاطاً إجرامياً بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال تلقى مبالغ مالية من راغبي استثمار أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية من خلال مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالي (1,100,000) مليون ومائة ألف جنيه، من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.