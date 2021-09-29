شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع استعدادات أسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال هذه الفترة، وذلك بحضور الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري.

خلال اللقاء، تابع رئيس الوزراء موقف إزالة التعديات على المجارى المائية، مؤكداً استمرار التنسيق التام بين مختلف أجهزة الدولة، لإتمام إزالة هذه التعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الصدد، بما يضمن عدم تكرار هذه الظاهرة مرة أخرى، والتصدى بكل حزم لكافة أشكال تلك التعديات على المجارى المائية، بهدف الحفاظ عليها، وتعظيم الاستفادة منها.

ونوه الدكتور محمد عبد العاطى، فى هذا الصدد إلى استمرار جهود الوزارة فى التعامل مع التعديات على المجارى المائية على مستوى الجمهورية، وما يتم حاليا من إزالة لكافة أعمال الردم، والمخالفات على المجارى المائية على فرعى رشيد ودمياط.

وتطرق وزير الموارد المائية والرى خلال اللقاء إلى الاستعدادات الخاصة بعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021، والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤ - ٢٨ أكتوبر المقبل، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت عنوان "المياه والسكان والمتغيرات العالمية: التحديات والفرص"، وبمشاركة عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

وتناول الوزير البرنامج والأحداث المقرر عقدها خلال أسبوع القاهرة الرابع للمياه، مؤكداً أن هذا الحدث المهم يأتى في إطار اهتمام الدولة بملف المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية، باعتباره واحداً من أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أنه من المستهدف خلال جلسات ومناقشات الأسبوع التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ.