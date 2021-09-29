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بدء توافد قضاة "استئناف القاهرة" على "دار القضاء" لعقد الجمعية العمومية.. صور

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القاهرة - سامية سيد - بدأ توافد قضاة محكمة استئناف القاهرة إلى مقر المحكمة بـ"دار القضاء العالي"، في وسط القاهرة، متخذين الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بسبب تفشي ، وذلك استعدادا لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمحكمة اليوم، برئاسة المستشار عصام الدين أحمد محمد فريد.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية مناقشة وإقرار مشروع توزيع العمل القضائي، وتحديد الدوائر الجديدة، واعتماد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد.

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ومن المقرر أن يتضمن أيضا جدول أعمال الجمعية مشروع توزيع العمل لقضاة محكمة استئناف القاهرة للعام القضائي 2021-2022، حيث من المقرر أن تعتمد الجمعية العمومية للمحكمة اليوم الموافق 29 سبتمبر المشروع الذي يجري بموجبه توزيع القضاة على دوائر المحاكم المختلفة ومأموريتها بالقاهرة والجيزة.

يشار إلى أن محكمة استئناف القاهرة تعقد اليوم الموافق 29 سبتمبر عقد اجتماع الجمعية العمومية لقضاة المحكمة، وذلك في الثانية عشر ظهراَ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، تنعقد في الواحدة ظهرا للنظر في توزيع العمل للعام القضائي الجديد 2021 – 2022.

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جدير بالذكر، أن محكمة استئناف القاهرة، أخطرت جميع رؤساء وأعضاء دوائر المحكمة ومأمورياتها بمستجدات العام القضائي الجديد، وقيام المحكمة بالوصول لتحقيق العدالة في التوزيع وراحة القضاة رؤساء وأعضاء الدوائر، كما تم إرسال مشروع توزيع العمل للقضاة في ضوء ما تم الانتهاء منه حتى يتسنى للقضاة إبداء ما يرونه من ملاحظات أو تظلمات بشأنه كي يتم إعداد المشروع النهائي لاعتماده خلال الجمعية العمومية.  

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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