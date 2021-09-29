شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير التعليم يعلن الموافقة على بدء الدراسة فى الكلية المصرية الألمانية بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد حسنى الحيوى، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن مفاجأة سارة لأهالي وطلاب مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط ولأهالينا في صعيد مصر، حيث تمت الموافقة على بدء الدراسة في الكلية المصرية الألمانية بالمجمع التكنولوجى بأسيوط التابع لصندوق تطوير التعليم.

وأضاف في بيان صحفى، صباح اليوم، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى، وافق في القرار الوزاري رقم 5701 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2021 م، على بدء الدراسة بالكلية المصرية الألمانية بمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بأسيوط، واعتماد لائحتها الداخلية.

وأوضح «الحيوى» أن قرار وزير التعليم العالي، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واهتمام الدولة بالتعليم الفني والتكنولوجي باعتبار هذا المسار من التعليم هو القاطرة الحقيقية للتقدم الصناعي في مصر، وأحد أهم المحاور الرئيسية في رؤية مصر 2030 ، والتمنية المستدامة، لكى يظهر التعليم الفني والتكنولوجي برؤية مختلفة في الجمهورية الجديدة.

وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن قرار بدء الدراسة بالكلية المصرية الألمانية بمرحلتيها (المتوسطة / والمتقدمة)، يعد نقلة نوعية في التعليم الجامعي بصعيد مصر، وتعتبر الكلية المصرية الألمانية بمجمع التعليم التكنولوجى فى أسيوط هى النواة الحقيقية للجامعة التكنولوجية بأسيوط، والتى ينتظر بدء الدراسة فيها خلال السنوات القادمة.