شكرا لقرائتكم خبر عن صيدلة حلوان تشارك فى تدريب صيادلة وزارة الصحة على الصيدلة الإكلينيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت كلية الصيدلة جامعة حلوان بنخبة من أساتذتها بالتعاون مع أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني التابعة لوزارة الصحة في تدريب الصيادلة العاملين بمستشفيات وزارة الصحة في مختلف المحافظات خلال دورة تدريبية بعنوان أساسيات الصيدلة الإكلينيكية، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، و إشراف الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي المهني.

تأتى مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة ، و الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وإشراف الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

أوضح الدكتور ماجد نجم فى بيان أن مشاركة كلية الصيدلة جامعة حلوان فى هذا التدريب يؤكد و يبُرز الدور الهام للجامعة في دعم التعليم المستمر للخريجين في جميع مؤسسات الدولة، وهو ما تحرص عليه جامعة حلوان ولا تألو جهداً فى تقديم وتوفير كل سبل الدعم له كما يعكس المشاركة الفعالة لاستاذة الكلية وقدراتهم على المشاركة الفاعلة والمثمرة بما يبذلون من جهد لتوفير سبل النجاح.

ويذكر أنه قد شارك بالتدريب عدد (62) صيدلي من صيادلة مستشفيات وزارة الصحة بمختلف المحافظات حيث تولى التدريب نخبة من أساتذة الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة جامعة حلوان تحت الإشراف العلمي للأستاذ الدكتور عبد الحميد عبيد أستاذ ورئيس قسم ممارسة الصيدلة لمدة شهرين.

تم التدريب النظري على المنصة الإلكترونية للتعليم الطبي الخاصة بوزارة الصحة والسكان ومناقشات حية على منصة WEBEX بين السادة المحاضرين والمتدربين وعقد ورشة عمل بأكاديمية الأميرة فاطمة، ومن المخطط أن يستمر التعاون بين أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني و كلية الصيدلة إلى عدة مستويات من التدريب لرفع كفاءة صيادلة مستشفيات وزارة الصحة.

ويعد هذا التدريب جزء من خطة وزارة الصحة والسكان لدعم وتدريب الصيادلة وتعميم تطبيق الصيدلة الإكلينيكية في مستشفيات مصر من خلال إنشاء وحدة للصيدلة الإكلينيكية داخل كل مستشفى.

وتحرص خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة على توثيق التعاون مع الجهات الخدمية مثل وزارة الصحة وهو أحد الأهداف الاستراتيجية للجامعة، وفي إطار دور الكلية في تقديم فرص التعليم المستمر لخريجي كليات الصيدلة من جميع الفئات واستثمار قدرات أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمتميزة في مجال الصيدلة الإكلينيكية وبخاصة أن كلية الصيدلة جامعة حلوان منذ إنشائها كانت أولى كليات الصيدلة التي قدمت مناهج مرتبطة بالصيدلة الإكلينيكية.

















