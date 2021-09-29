شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تغلق غدا باب التحويلات لكليات الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف قطاع شؤون التعليم والطلاب جامعة عين شمس عن موعد غلق باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد 2021/2022، حيث يغلق باب التحويلات غدا الخميس 30 سبتمبر.

وأشارت الجامعة إلى أن التحويل سيكون من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات طلاب جامعة عين شمس على الـ QR الموضح أدناه.

وتابعت: "البوابة الجامعة الإلكترونية للخدمات الطلابية تم إطلاقها بالتزامن مع التحول الرقمي في الخدمات التعليمية، وتوفر خدمات إدارية وتعليمية لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية، وتتيح التواصل بين الهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والطلاب".

ومن خلال هذه الخدمة، يمكن لطلاب البكالوريوس والليسانس التحويل من جامعة أخرى لجامعة عين شمس إلكترونيًا بسهولة، من خلال خطوات تسجيل الطلاب في خدمة التحويلات المركزية التي تتضمن دخول الطالب على موقع البوابة الإلكترونية والتسجيل باستخدام الرقم القومي وبياناته الشخصية، واختيار نوع التحويل الخاص به، ثم ملء استمارة التقديم الخاصة بالخدمة ورفع المستندات المطلوبة، كما يمكن للطلاب المتابعة من خلال الصفحة باستمرار.

والطلاب الراغبين في التحويل عليهم الحصول على بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، بشرط توافر شروط التحويل وفقا للشروط المعتمدة والمعلنة على البوابة ، وبالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها ، فإن تحويلهم لبرامج الساعات المعتمدة بمختلف كليات الجامعة يتم عن طريق بوابة الجامعة الإلكترونية .

وتتم التحويلات في إطار النسبة التي تحددها مجالس الكليات وفي ضوء إمكانياتها بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات المعتمدة من مجلس الجامعة ويفرض على الطالب المواد التي لم يسبق له دراستها بجامعة عين شمس طبقا للوائح الكليات ، والأولوية في التحويل تكون للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى، ومن يكون محل إقامتهم في النطاق الجغرافي لجامعة عين شمس ممن مر على مدة بطاقته ستة أشهر على الأقل.

كما يتم الالتزام بتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن آليات قبول الطلاب المكفوفين وذوي القدرات الخاصة والمفصولين.