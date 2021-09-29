شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ لمشروعات.. وسحب تعيين مندوب بمجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاربعاء ثلاث قرارات جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتضمن القرار الأول رقم 425 لسنة 2021 تخصيص المساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامهما في بعض المشاريع.

وتضمن القرار الثاني رقم 426 لسنة 2021 بإعادة تخصيص بعض المساحات من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

وتضمن القرار الثالث رقم 433 لسنة 2021 بسحب قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2021 ، فيما تضمنه من تعيين محمد جمال السيد طايع بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.