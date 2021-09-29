شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد توقع اتفاقية مع شركة إسبانية لدراسة ازدواج وتطوير نظم الإشارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت هيئة السكة الحديد مذكرة تفاهم مع شركة تاليس الاسبانية العالمية لدراسة تنفيذ إزدواج وتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق بطول ٦٥ كم مع تحديث برج التحكم المركزي بشبين القناطر ليشمل كامل الخط من قليوب حتي شبين القناطر، وكذلك تطوير خط قليوب/ منوف/ طنطا بطول ٩٤ كم ليشمل تطوير نظم الاشارات من النظام الميكانيكي الي نظام اليكتروني حديث حاصل علي أحدث عوامل الأمان بنظام (SIL 4) مع ازدواج الخط بالكامل وعمل برج تحكم مركزي بمحطة منوف للتحكم في الخط بالكامل علي أن يتم التمويل من الجانب الأسباني بنظام (EPC+F) .

وقع عن الجانب المصري المهندس مصطفي أبو المكارم رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعن الجانب الاسباني المهندس خسوس سانشز الرئيس التنفيذي لشركة تاليس الاسبانية.

وأكدت هيئة السكة الحديد، أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكي ) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

ولفتت إلى أن تحديث نظام الاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، مشيرة إلى أنه جار تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول حوالي ١٩٠٠ كم بتكلفة تتجاوز الـ ٥٠ مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

جدير بالذكر، أن شركة تالس الأسبانية تقوم حالياً بتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خطي القاهرة/ الإسكندرية بطول 208 كم و أسيوط/ سوهاج/ نجع حمادي بطول 250كم.