وزير النقل يشهد توقيع مذكرة بين "سكك حديد مصر" و"تاليس الإسبانية" لدراسة تطوير نظم الإشارات -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة "تاليس الإسبانية العالمية"، يأتي في ضوء اهتمام الوزارة بتحديث البنية الأساسية ونظم الإشارات على خطوط السكة الحديد؛ ومنها خطوط الضواحي المفردة عالية الكثافة، مع تدفق حركة المرور الكثيفة، مشيرًا إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى الاستبدال بالنظام الحالي (الميكانيكي) آخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة "تاليس الإسبانية العالمية"، التي شهدها الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، خلال زيارته إلى إسبانيا، لدراسة تنفيذ ازدواج وتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط قليوب- شبين القناطر- الزقازيق بطول ٦٥ كم مع تحديث برج التحكم المركزي بشبين القناطر؛ ليشمل كامل الخط من قليوب حتى شبين القناطر, وتطوير خط قليوب- منوف- طنطا، بطول ٩٤ كم؛ ليشمل تطوير نظم الإشارات من النظام الميكانيكي إلى نظام إلكتروني حديث حاصل على أحدث عوامل الأمان بنظام (SIL 4)، مع ازدواج الخط بالكامل وعمل برج تحكم مركزي بمحطة منوف للتحكم في الخط بالكامل، على أن يتم التمويل من الجانب الإسباني بنظام (EPC+F).

ووقع عن الجانب المصري المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعن الجانب الإسباني المهندس خسوس سانشز، الرئيس التنفيذي لشركة "تاليس الإسبانية".

وأضاف الوزير أن تحديث نظام الاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية؛ للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، لافتًا إلى أنه جار تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول نحو ١٩٠٠ كم بتكلفة تتجاوز الـ٥٠ مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية.

جدير بالذكر أن شركة "تالس الإسبانية" تقوم حاليًّا بتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خطي القاهرة- الإسكندرية بطول 208كم، وأسيوط- سوهاج- نجع حمادي، بطول 250كم.