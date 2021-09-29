بـ 3 آلاف جنيه.. كيف تحصل على كشك إيجار بالجيزة والمريوطية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشف مصدر في محافظة الجيزة تفاصيل المزايدة العلنية لإيجار أكشاك بميداني الجيزة والمريوطية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بهدف مساعدة الشباب في عمل مشروعات صغيرة.

وقال المصدر، لمصراوي، إن الأكشاك المطروحة للإيجار تبلغ 5 أكشاك منها 3 أكشاك بموقف سرفيس ميدان الجيزة، وكشكان في موقف سرفيس المريوطية.

وأشار المصدر إلى أن جلسة المزايدة العلنية ستكون يوم 17 أكتوبر 2021 في ديوان عام محافظة الجيزة بإدارة العقود والمشتريات.

واستعرض المصدر الأوراق المطلوبة والعناوين والأسعار وذلك على النحو التالي:

أولاً- الأوراق المطلوبة:

1. صورة البطاقة.

2. كراسة الشروط والمواصفات.

3. تفويض رسمي معتمد.

4. سداد تأمين ابتدائي لدخول المزايدة:

ثانيًا- أكشاك بموقف سرفيس المريوطية:

1- كشك رقم "1" تأمین ابتدائي 7 آلاف جنيه.

2- كشك رقم "2" تأمین ابتدائي 5 آلاف جنيه.

ثالثًا- أكشاك بموقف سرفيس ميدان الجيزة:

1- كشك رقم "1" تأمین ابتدائي 5 آلاف جنيه.

2- كشك رقم "2" تأمین ابتدائي 3 آلاف جنيه.

3- كشك رقم "3" تأمين ابتدائي 3 آلاف جنيه. ​