صحف اليوم تستعرض نشاط الرئيس ومشاركة وزير الدفاع في إحياء ذكرى الزعيم عبدالناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تصدر نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس وأخبار الشأن المحلي اهتمامات وعناوين صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "تطوير التعاون الاقتصادي والعسكري مع البرازيل"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التي تربطها بالبرازيل، والتطلع لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، للاستفادة مما لدى البلدين من إمكانات متنوعة، خاصة في ظل التجربة التنموية البرازيلية، والأهمية الإستراتيجية التي تمثلها البرازيل بالنسبة لمصر، باعتبارها شريكًا تجاريًا مهمًا لها في أمريكا اللاتينية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس، هاميلتون موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وأنطونيو باتريوتا، السفير البرازيلي بالقاهرة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، بما في ذلك صدور البيان الرئاسي الأخير عن مجلس الأمن الدولي، الذي دعا إلى امتثال جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونًا خلال فترة وجيزة، حيث أكد نائب الرئيس البرازيلي، في هذا الإطار، تفهم بلاده أهمية تدفق نهر النيل لمصر من أجل الأمن المائي والغذائي المصري.

وأضافت أن اللقاء شهد توافقا بشأن تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في المجالات العسكرية والأمنية والتجارية والاقتصادية، إلى جانب الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بمصر، وتشجيع السياحة البرازيلية للمقاصد السياحية المصرية.

وذكرت "الأهرام" أن نائب الرئيس البرازيلي نقل تحيات الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، إلى الرئيس السيسي، مشيدًا بما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس علي صعيد الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، ومؤكدا تقديره ما يجمع بين البلدين الصديقين من روابط متينة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وفي تناولها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الرئيس يوجه بمواصلة تطوير وميكنة منظومة المحاكم" أن الرئيس السيسي وجه بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي، بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكـم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل، مشيرةً إلى أن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، فضلا عن جهود تطوير وزارة العدل وميكنة منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية.

واستعرض وزير العدل في هذا الإطار أبرز ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية في شهر يونيو الماضي، خاصة ما يتعلق ببدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما تم بخصوص نقل ١١ قاضية للعمل في النيابة العامة اعتبارًا من بداية العام القضائي الجديد الشهر القادم، فضلاً عما انتهى إليه المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة من تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة أيضًا اعتبارًا من بداية العام القضائي الجديد بمجلس الدولة.

كما تناولت صحيفة "الأخبار" كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع رؤساء الدول والحكومات تحت عنوان "فرص العمل والحماية الاجتماعية من أجل القضاء على الفقر"، الذي تنظمه الأمم المتحدة افتراضيًا، في إطار مبادرة تمويل التنمية في حقبة جائحة كورونا وما بعده، والتي ألقاها مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عنه.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي، أكد أن جائحة كورونا مثلت، ولا تزال، تحدياً حقيقياً يواجه كل دول العالم، يختبر قدراتنا جميعاً على اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمعاجلة آثارها السلبية، خاصة في الدول النامية، لاسيما ما يتعلق بتوفير فـرص العمل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لملايين المواطنين.

وأضاف أنه وفقا لذلك، سارعت مصر باتخاذ عدد من الإجراءات للحد من تلك الآثار وتخفيف تداعياتها، وإيماناً من الدولة المصرية بضرورة أن تمثل جهود التعافي من آثار الجائحة فرصة وحافزًا نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، فقد عملت على إعـادة ترتيب أولويات خططها الاستثمارية لتتسق مع ملامح النظام الاقتصادي العالمي الجديد، خاصة في عـدد من القطاعات والأنشطة التي تتسم بالمرونة والقدرة على التعافي السريع.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تقوم بتدعيم تلك الجهود، من خلال إعداد إستراتيجية وطنية لمواجهة تغير المناخ تتضمن محاور مهمة تسهم في تنفيذ مصر لالتزاماتها وفقاً لاتفاق باريس بالتوازي مع دعم جهود التنمية، وأكد أن قدرة الاقتصاد العالمي على التعافي من آثار الجائحة وتجاوز المرحلة الدقيقة الراهنة يرتبط بشكل وثيق بقدرة دولنا النامية، خاصة في القارة الأفريقية، على استعادة معدلات التنمية الاقتصادية التي استطاعت تحقيقها قبل الجائحة.

وتحت عنوان "الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل عبد الناصر"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، أناب الفريق أول محمد زكـى القائد الـعـام للقوات المسلحة وزيـر الدفاع والإنتاج الحربي للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وقام الفريق أول محمد زكي بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.

ونقل القائد الـعـام للقوات المسلحة خـلال لقائه أسـرة الـزعـيـم الـراحـل اعـتـزاز وتـقـديـر الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بما حققه الرئيس عبدالناصر لمصر من مكانة رائدة إقليمياً ودولياً، وما قدمه من خدمات جليلة لدعم القضايا العربية والإقليمية ومـسـانـدة الـشـعـوب فـي نضالها مـن أجل الاستقلال والحرية.

وفي تناولها للشأن المحلي، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الري تجهز لموجات كبرى تطارد التعديات على النيل"، أن وزير المـوارد المائية والـري الدكتور محمد عبدالعاطي، أكد أن الـوزارة عازمة على التصدي بكل حزم لجميع أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه التعدي على نهر النيل، وبما يؤدي لتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى "نيل بلا تعديات"، موضحا أن أجهزة الـــوزارة تعمل على مـدار الساعة وخـلال الإجــازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيا كان حجمها أو مرتكبها، بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده وزير الري مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة موقف إزالة التعديات على المجاري المائية والموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الـــوزارة بمختلف المحافظات، والترتيبات النهائية لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه.

واستعرض عبدالعاطي تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه في غضون ستة أشهر حيث وجه الوزير الأجهزة المعنية بالوزارة برفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة مع التأكيد على جاهزية كافة المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات في جميع المحافظات تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة مع اتخاذ كافة الإجــراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة.

وعودة إلى صحيفة "الأهرام"، التي ذكرت تحت عنوان "معيط: مليار جنيه حوافز للأطقم الطبية" أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، أكد أن هناك تكليفا رئاسيا باستدامة التدفقات المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، على نحو يضمن تحقيق المستهدفات المنشودة بإرساء دعائم منظومة جيدة تمد مظلة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.

وأوضح أن الموازنة العامة للدولة خصصت مليار جنيه حوافز للأطقم الطبية والتمريضية والخدمات المساعدة العاملة بالقطاعات المختلفة في مجال الرعاية الصحية ومواجهة فيروس "كورونا"، في إطار حرص الدولة على تقديم أفضل الخدمات، وتقدير جهود العاملين في المجال الصحي في مصر.

وأشار د. معيط إلى أن الهيئة تجري دراسات أكتوارية دورية، كل 4 سنوات بحد أقصي، لمراجعة الاستدامة المالية من أجل التأكد من أننا نسير علي الطريق الصحيح.

وقال الوزير إن نظام التأمين الصحي الشامل حقق طفرة كبيرة في الأداء خلال العام الماضي بفضل استراتيجيات "الاستثمار الآمن".