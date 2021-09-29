"هنا" تطلب الخلع: "رفض يكشف على ابنه.. وبيشتري تحف بـ20 ألف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "هنا. ك" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطلب خلع زوجها لما وقع عليها من ضرر، مبررة طلبها "فلوسه ضايعه على التحف والأنتيكات القديمة".

تروي "هنا"، (40 سنة) ربة منزل، قصتها قائلة: "تزوجت من 3 سنوات من "عز الدين. ع" (44 سنة)، مدرس تاريخ، ورزقنا الله بطفل، حالتنا المادية ميسورة ومع ذلك ينفق زوجي على الأنتيكات والتحف التي ليس لها أهمية نهائياً، قبل التفكير في أسرته ولم أعترض على الإطلاق على هذا المبدأ".

أضافت الزوجة: "زوجي قبل الزواج كان مختلفًا وتظاهر أمامي بكل الصفات المميزة، لذلك وافقت على الزواج منه، تغير وضعه بعد الزواج بالنسبة لتلبية متطلبات المنزل ولم أتحدث معه، لكن بعد مرور السنة وإنجاب الطفل تغير الحال وأصبحت أشعر بأنه يلبى طلباته فقط، ولم يفكر فينا، فهو يملأ المنزل بالأنتيكات والتحف التي ليس لها قيمة وكلها شكلها غير مقبول".

استكملت "هنا": "بالرغم من حديثي معه المتكرر إلا أنه لم ينتبه لتصرفاته فهو لا يفكر إلا فى غريزته وإشباعها، فأقل تحفة بالمنزل تساوي 20 ألف جنيه وعندما طالبته بمبلغ مالي لعمل فحص شامل لطفله، رفض وبرر بأن ابنه لا يشكو من شيء، وقتها شعرت بتغير شديد في المعاملة، فدخلت معه في مشادة كلامية استمرت ساعة وبعدها تركت المنزل".

اختتمت دعواها: "شرحت الوضع لوالدي ولم يعجبه، فتحدث معه على هاتفه المحمول لكي يغير وضعه لكنه رفض وتلفظ بكلمات غير لائقة، فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع حملت رقم 155 لسنة 2020، ودعوى نفقة حملت رقم 109 لسنة 2020، ولم يتم الفصل بها حتى الآن".