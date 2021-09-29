شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التنمية الاقتصادية.. تخصيص 400 مليون جنيه لميكنة المستشفيات الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية أحد المشروعات العامة المدرجة بخطة قطاع الصحة خلال العام المالي الجاري 2021/22 وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).

ووفقا لخطة التنمية يتضمن المشروع أعمال الميكنة والربط والتحول الرقمي للمستشفيات الجامعية، وإنشاء سجل صحي إلكتروني لكافة المترددين للوصول إلى مستوى نضج طبقا لمنهجية مجتمع المعلومات وإدارة نظم الرعاية الصحية العالمية ( HFMSS ). وتشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى أن تنفيذ هذا المشروع يستغرق ثلاثة أعوام حتى عام 2023/2024، ومخصص له اعتمادات قدرها 400 مليون جنيه في خطة العام المالي الجارى 2021/2022.

يشار إلى أن الاستثمارات الحكومية فى قطاع الصحة ارتفعت بنسبة 250%، بحيث تم رصد حجم استثمارات لوزارة الصِحَّة والسُكان تَتَجاوَز 47.5 مليار جنيه، بِنِسبَة نمو 205٪، في إطار الارتقاء بالخَدَمات الصِحيّة المقدمة للمواطنين.