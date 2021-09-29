شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تبدأ مبادرة "نبى الرحمة" بمناسبة المولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة الأوقاف إطلاق مبادرة "نبى الرحمة" بفعاليات واسعة، بالتزامن مع قرب الاحتفال بالمولد النبوى الشريف المقرر له – فلكيا - يوم الإثنين 12 ربيع الأول الموافق 18 أكتوبر المقبل، بقصد التذكير بجوانب الرحمة الواسعة في حياة النبى صلى الله عليه وسلم وفي سيرته وسنته وفي ديننا الحنيف.

ومن المقرر أن تصاحب المبادرة تلاوات قرآنية وابتهالات دينية ومسابقات ثقافية وإصدار عدد خاص من كل من مجلة منبر الإسلام ومجلة الفردوس، اللتين يصدرهما المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حول تلك المعاني السامية والجوانب الأخلاقية الراقية في حياته وسيرته وسنته صلى الله عليه وسلم.

وينظم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف فى ضوء المبادرة، معسكرًا تثقيفيا مشتركا للأئمة والطلاب الوافدين فى الفترة من الغد الخميس، وحتى السبت 2 أكتوبر المقبل بالإسكندرية، تحت عنوان: "النبى القدوة"، ويتضمن البرنامج التدريبى للمعسكر جوانب علمية وثقافية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

وكشفت الحسابات الفلكية للمعهد القومى للبحوث الفلكية، موعد المولد النبوى الشريف فلكيا، وفق الحسابات التى أعدها المعهد، حيث يكون المولد النبوى الشريف يوم الإثنين 12 ربيع الأول الموافق 18 أكتوبر المقبل.

ووفقا للحسابات يولد هلال شهر ربيع الأول مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الواحدة و 6 دقائق ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأربعاء 29 من صفر لعام 1443 هجريا الموافق 6 أكتوبر المقبل وهو يوم الرؤية ، وفلكيا تكون غرة شهر ربيع الأول لعام 1443 هجريا يوم الخميس 7 أكتوبر المقبل.