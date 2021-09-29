قمر التربيع الأخير لشهر صفر يزين السماء حتى فجر اليوم والفرصة مثالية للتصوير

القاهرة - سامية سيد - أشرق قمر التربيع الأخير لشهر صفر بسماء مصر والوطن العربي قبل منتصف الليل وسيبقى يزين السماء لبقية الليل حتى فجر اليوم الأربعاء، وهي فرصة مثالية للتصوير.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه بعد ذلك بساعات سيصل القمر لحظة التربيع الأخير صبيحة اليوم الأربعاء عند الساعة (01:57 صباحا بتوقيت جرينتش)، وسيكون من أجمل المناظر رصده عاليا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس، وسيبقى مرئياً في السماء إلى يغرب بعد الظهر حسب التوقيت المحلي.