شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. غلق 126 ألف محل و97 ألف مركز دورس خصوصية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة التموين تعلن مد معرض "أهلا مدارس" حتى 2 أكتوبر
التنمية المحلية: غلق 126 ألف محل و97 ألف مركز دورس خصوصية حتى الآن
عتماد 74 من الواعظات المتطوعات محفظات للقرآن الكريم
وزير التعليم العالى يشارك فى اجتماع عن العلم المفتوح باليونسكو
الصحة: رسائل بمكان تلقى لقاح كورونا خلال 24 ساعة من التسجيل لطلبة الجامعات
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تنسيق المرحلة الثالثة.. أقل من 4ساعات على غلق باب تسجيل الرغبات بالموقع
الصحة: انطلاق حملة "معا نطمئن" بـ 3 محافظات اليوم.. اعرف التفاصيل
استقبال 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر بمطار القاهرة الخميس
الرى: إزالات فورية للتعديات على النيل والمجارى المائية
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الأوقاف تقيم معسكرا تثقيفيا للأئمة والطلاب الوافدين بالإسكندرية الخميس المقبل