السياحة تختتم حملتها الدعائية بفيديو ترويجي عن كافة محافظات مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

اختتمت وزارة السياحة والآثار، حملتها الدعائية التي أطلقتها أول سبتمبر الجاري على منصاتها المختلفة، بفيديو ترويجي على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، للترويج السياحي لهذه المحافظات.

وبحسب بيان اليوم، تضمنت الحملة الترويجية فيديو ترويجي مجمع عن كافة محافظات الجمهورية، وإبراز المقومات السياحية والأثرية لها احتفالاً بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام.

وكانت هذه الحملة بدأت في أول سبتمبر الجاري واستمرت لمدة ٢٧ يوماً من خلال نشر فيديو ترويجي قصير عن هذه المحافظات بواقع محافظة كل يوم.