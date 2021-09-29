بالخطوات والشروط.. الإسكان تفتح باب التحويل لبعض حاجزي الإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتح باب التحويل للحاجزين بمركز شطا بمحافظة دمياط ضمن الإعلان الثامن سابقاً والمحولين إلى الإعلان العاشر حالياً والمنطبق عليهم الشروط ممن هم (خارج أولوية الوحدات السكنية المتوافرة حالياً)، للتحويل إلى وحدات سكنية جديدة بنظام التمويل العقاري.

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن الوحدات سيتم إنشاؤها بمركز شطا (تسليم 36 شهرا)، على أن يتم تقديم طلب التحويل حتى 25 أكتوبر المقبل.

وجاءت خطوات وشروط التحويل على النحو التالي:

- عدم استرداد مقدم جدية الحجز بالإعلان الثامن أو جدية التحويل بالإعلان العاشر.

- عدم سبق التخصيص على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه.

- سداد الدفعات ربع السنوية المستحقة سابقاً.

- كما يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد بمحافظة دمياط لسحب إقرار طلب التحويل ثم إعادة تسليمه بمكتب البريد بعد تحريره وتوقيعه،

- وسداد استكمال جدية الحجز بمبلغ 1000 جنيه بالنسبة للحاجزين بالإعلان الثامن (مراحل التشطيب/ الكراسة الحمراء)، أو مبلغ 5000 جنيه للحاجزين بالإعلان الثامن (تسليم خلال عام / الكراسة الزرقاء).

- تتم جميع الإجراءات بواسطة صاحب الطلب (اسم المستفيد) المُسدد إيصال مقدم جدية الحجز سابقاً.

- ويقوم المستفيد بتقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف مكتب البريد للإطلاع عليه.

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