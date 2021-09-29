دلتا واللقاحات.. حسام حسني يكشف طبيعة إصابة الأطفال بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا، إن متحور "دلتا" يصيب الأطفال، لكن الأعداد لا تزال قليلة في العالم كله حتى الآن.

ولفت إلى أن أكثر المصابين بكورونا من فئة الشباب، لكن سرعان ما يتعافون نتيجة مناعتهم القوية، لكن الفئة الأكثر تأثيرا هم كبار السن.

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، والمذاع على القناة الأولى، أن متحور دلتا يتميز بسرعة الانتشار، ولذلك فإن المريض من الممكن أن يصيب عدد أكبر من الحالات المحيطة به، لذلك يتم المناشدة بأخذ الحذر الشديد والرجوع للإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن هناك بعض اللقاحات أجُيزت للأطفال حتى سن 6 سنوات، ويتم دراستها لمعرفة هل هذه اللقاحات آمنة على الأطفال المصريين وهل تأثير اللقاحات يساوي حماية الطفل من الإصابة أم لا، ودراسات الأطفال سريعة جدًا وستنتهي خلال الأسابيع القليلة لمعرفة إمكانية تلقيح الأطفال من عدمه.

وتابع: أن المواطنين الذين حصلوا على اللقاء لابد من الاستمرار في الإجراءات الاحترازية، وارتداء الماسك الواقي.