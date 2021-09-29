شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: لأول مرة "يوم القضاء" على أجندة الدولة وتخصيص 2 أكتوبر للاحتفال به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار عمر مروان، وزير العدل إنه في إطار المتابعة الدورية للرئيس عبد الفتاح السيسي لخطة تطوير المنظومة القضائية، تم استعراض الخطوات التي تتم على منظومة التطوير، مثل إقامة الدعوة المدنية عن بعد، والتي بدأت في الانتشار في 7 محافظات، والنظر في تجديد الحبس عن بعد، وتم تغطية كل محافظات مصر بهذه الخدمة، بالإضافة إلى استخراج الشهادات عن بعد وقد تم نشر ماكينات خاصة بذلك في العديد من المحاكم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة "mbc مصر": "الهدف منها تسهيل الإجراءات على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة، وتم متابعة بدء تفعيل عمل المرأة في النيابة العمل ومجلس الدولة، وفي 2 أكتوبر المقبل، سيكون هناك احتفالية بمناسبة يوم القضاء، ولأول مرة يكون يوم القضاء على أجندة الدولة المصرية، وسيتم تكريم عدد من شيوخ القضاة، وعدد من القضاة المتميزين، وسيشهد هذا اليوم بدء عمل المرأة، وهم 11 قاضية".