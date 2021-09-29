شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: نستهدف 16 ألف مبنى مخالف بالموجة الحالية من إزالة المخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه في إطار سعى الدولة لإزالة أي تعديات على أراضيها، وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم شن 17 موجة لإزالة التعديات، ونمر الآن بالموجة الـ 18 من إزالة التعديات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة "on": "الموجة الـ 18 بدأت في سبتمبر الماضي، وستمر بـ 3 مراحل، وتستهدف إزالة أكثر من 16 ألف مبنى مخالف على مساحة 14 مليون متر مربع، وتستهدف 2260 حالة تعدي على أراضي زراعية، وخلال تلك الموجة تم استرداد حوالي مليون و489 ألف 678 متر مربع، وهي المرحلة الأولى من الموجة الـ 18".

وقال: "بالإضافة إلى أن هناك إصرار كبير على استرداد حق الشعب من خلال إزالة المخالفات، حيث نستهدف في المرحلة الأولى من الموجة الحالية، 14 مليون متر مربع".