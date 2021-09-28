شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تعلن مد معرض "أهلا مدارس" حتى 2 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مد معرض "أهلا مدارس" الرئيسى بأرض المعارض فى مدينة نصر حتى يوم 2 أكتوبر 2021، بدلاً من انتهائه يوم 30 سبتمبر 2021 .

وقال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك إن قرار وزير التموين بمد معرض أهلا مدارس يأتي فى إطار الإقبال الكبير من جانب المواطنين على المعرض الرئيسي، لشراء كل الاحتياجات الخاصة بالاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، لافتا إلى أن قرار المد جاء بالتعاون والتنسيق مع المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، وتحت رعاية وزارة التجارة والصناعة.

وأكد حسام بأن نسبة التخفيضات بمعارض اهلاً مدارس تتراوح بين 25% إلى 30%، وذلك بمشاركة 210 عارض يشاركون في معرض اهلاً مدارس الرئيسي ويقام على مساحة 3000 م2

يذكر أن معظم شعب الاتحاد العام للغرف التجارية تشارك بالمعرض، وهى شعبة الأدوات الكتابية والمدرسية، وشعبة الجلود والمصنوعات الجلدية وشعبة الملابس الجاهزة، وشعبة الكمبيوتر ومستلزماته، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتحاد الصناعات الغذائية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما يشمل كل إحتياجات طلاب المدارس فى أقسام وتشمل (أدوات مكتبية وكتابيه والكشاكيل والكراسات بأنواعها بالإضافة الى الادوات الجلدية والأحذية التي يحتاجها طلاب المدارس وكذلك الملابس بالإضافة الى أجهزة الحاسب الآلى).