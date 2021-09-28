نشرة الحوادث.. قرار جديد بشأن تسجيل المباني ولص ينهي "حلم الأمومة" لسيدة في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

توجيه جديد من "الشهر العقاري" بشأن تسجيل العقارات المبنية

أصدرت مصلحة الشهر العقاري منشورًا فنيًا جديدًا بشأن عدم السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية.

تأجيل محاكمة الهارب محمد علي و102 آخرين بقضية "الجوكر"

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة محمد علي و102 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "الجوكر".

حكاية صبي قتل فرحة جارته بحملها في أكتوبر

وقعت عين المتهم على نافذة مفتوحة تخص جارته الحامل في شهرها التاسع. تذكر أنها بمفردها في ظل سفر زوجها ليرسم خطة سريعة تمنحه الفرصة للتسلل وسرقة ما يستطيع على حمله.

10 نوفمبر.. الحكم على 5 متهمين في قضية "داعش الزاوية"

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة 5 متهمين بينهم سيدة في القضية رقم 345 لسنة 2021 جنايات الزاوية الحمراء، والمعروفة إعلامياً بـ "داعش الزاوية الحمراء"، للحكم في جلسة 10 نوفمبر المقبل.

حبس مُدمن شرع في قتل والده بمنشأة ناصر

أمرت نيابة جنوب القاهرة بحبس مُدمن 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالشروع في قتل والده بمنشأة ناصر.