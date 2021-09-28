انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق نشب داخل مخزن أخشاب بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لفحص حريق نشب داخل مخزن أخشاب بقرية مزغونة بدائرة مركز شرطة البدرشين، لمعرفة السبب الرئيسي وراء ذلك، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث، كما استدعت مالك المخزن لسؤاله حول الواقعة.

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تؤكد نشوب حريق داخل مخزن أخشاب بقرية مزغونة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.