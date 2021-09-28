"الهيئة العامة للكتاب" تشارك في معرض موسكو الدولي للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

شاركت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج، في معرض موسكو الدولي للكتاب في دورته الـ 34 الذي أقيم بمركز إكسبو للمعارض في موسكو، بمشاركة أكثر من مائتي دار نشر، وقد ضم الوفد المصري كلا من محمد الفقي رئيس الإدارة المركزية للتسويق ومروان حماد مدير المشروعات الثقافية، وبحضور الملحق الثقافي المصري بموسكو الدكتور محمد السرجاني.

وتأتي هذه المشاركة في إطار احتفالات مصر وروسيا بعام التعاون الإنساني، الذي جاء بمبادرة من الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، الذي انطلق من دار الأوبرا المصرية بالقاهرة بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وأولجا ياريلوفا نائب وزير ثقافة روسيا.

وذكر المركز الثقافي الروسي بالقاهرة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الجناح المصري تضمن عدداً من الكتب المترجمة إلى اللغة الروسية مثل كتاب ملكات مصر للدكتور ممدوح الدماطي وسوق الله لطارق الطيب، وكذلك تراجم إلى الإنجليزية والإيطالية بجانب عدد كبير من العناوين التي تحظى باهتمام الجمهور من دارسي اللغة العربية في روسيا الذين حرصوا على زيارة الجناح.

من جانبه، رحب سيرجي كاكين، رئيس الهيئة المنظمة للمعرض، بالمشاركة المصرية وتنوع الكتب المعروضة، ودعا إلى المزيد من التعاون في الدورات القادمة.

بدوره، قال شريف جاد، رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، إن تبادل المشاركة المصرية والروسية في معرضي كتاب القاهرة وموسكو منتظمة في السنوات الأخيرة، وخاصة منذ توقيع الجانبين على بروتوكول تعاون بمبادرة من الجمعية المصرية لتوفير أماكن العرض لكلا الطرفين مجاناً.

وأعرب عن أمله في أن تشهد السنوات القادمة زيادة المشاركة من الجانبين بحضور وفود من المبدعين والكُتاب وتفعيل مبادرة ترجمة 50 كتابًا من الروسية للعربية ومن العربية للروسية.