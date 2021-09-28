محمد شاكر: مشروعات قطاع الكهرباء المصري في إفريقيا تتجاوز 3 مليارات دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن مصر تولي أهمية كبرى لتعزيز التعاون في مجال الكهرباء والطاقة مع الدول الأفريقية الشقيقة، مشيرا إلى أن إجمال مشروعات الكهرباء الجاري تنفيذها في إفريقيا تتجاوز 3 مليارات دولار.

وأوضح الوزير -في بيان اليوم الثلاثاء- أن المشروعات الجاري تنفيذها في إفريقيا تشمل مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان حتى 240 إلى 300 ميجا وات، بتكلفه بلغت حوالي 452 مليون جنيه فضلا عن الأعمال الاستشارية الخاصة باعتماد الدراسات والتصميمات الخاصة بالمشروع بتكلفة بلغت 289 ألف دولار.

ولفت الوزير إلى المشروعات الجاري تنفيذها في إريتريا منها مشروع إنشاء محطه شمسية متصلة بالشبكة الكهربائية بتكلفة تتجاوز مليوني دولار، وكذلك مشروع إنشاء محطة شمسية غير متصلة بالشبكة الكهربائية بتكلفة حوالي 8.4 مليون دولار، ومشروع إنشاء محطه شمسية متصلة بالشبكة الكهربائية في أوغندا بتكلفة تصل إلى حوالي 6 ملايين دولار.

وأشار إلى التحالف المصري من شركتي (المقاولون العرب والسويدي) لتنفيذ مشروع سد (نيريري) في تنزانيا لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات وباستثمارات 2.9 مليار دولار.

وقال الوزير إنه تم الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري السوداني مزدوج الدائرة باستثمارات بلغت 497.6 مليون جنيه، وتبلغ أقصى قدرة كهربائية يتم تصديرها للجانب السوداني حوالي 84 ميجاوات.

وأضاف شاكر أنه تم إنشاء ورشة لصيانة المحولات في بوروندي باستمارات بلغت قرابة 10 ملايين و128 ألف جنيه، حيث تم تسليم الورشة لشركة الكهرباء البوروندية والتشغيل الكامل لها وتدريب الفنيين البورونديين.

وتابع أنه يجري الإعداد لتنفيذ عدة مشروعات جديدة منها مشروع صيانة محطتي "يامبيو-رومبيك" بجنوب السودان بتكلفة تتجاوز 70 مليون جنيه، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة بحوالي 15 مليون جنيه في السنة الأولى للمحطتين، وكذلك مشروع إنشاء محطه شمسية بقدره 2 ميجاوات بتكلفه 4.5 مليون دولار، وتركيب وحدات ديزل وبعض المهمات الكهربائية بتكلفه حوالي 1.5 مليون جنيه في الصومال.

ولفت إلى مشروع إنشاء محطه شمسية بقدرة 250 ميجاوات بتكلفه 1.288 مليون دولار، ومحطه شمسيه قدرة 300 كيلو وات بتكلفه 1.498 مليون دولار وتوريد وتركيب 61 طلمبة غاطسة بالطاقة الشمسية لآبار المياه بتكلفه 1.372 مليون دولار في جيبوتي.

وقال الوزير إنه يجري الإعداد لعدد من المشروعات للربط الكهربائي وخلق سوق لتجارة الكهرباء مع الدول الإفريقية، منها مشروع الربط الكهربائي مع الكونغو الديموقراطية (إنجا - أسوان)، ومشروع الربط الكهربائي القاري من خلال مذكرة التفاهم مع وكالة (النيباد) والتي ستتم على ثلاث مراحل تشمل مشروعات نقل وإنتاج الكهرباء.

كما أشار الوزير إلى مشروعات قطاع الكهرباء المقدمة لبرنامج البنية التحتية بإفريقيا منها مشروع الربط الكهربائي بين مصر وليبيا لتصبح قدرته 1000 ميجا وات جهد 500 كيلو فولت تمهيدا لاستكمال الربط الكهربائي مع دول شمال أفريقيا، ومشروع رفع قدره الربط الكهربائي المصري السوداني لنقل قدرة لا تقل عن 2000 ميجاوات باستخدام خطوط نقل ذات تيار مستمر جهد 500 كيلو فولت كمرحلة أولى من مشروع الربط الكهربائي القاري بمحاذاة طريق القاهرة -كيب تاون.

وقال إن قطاع الكهرباء المصري يقدم العديد من الدورات التدريبية للمتدربين من دول حوض النيل في إطار المنحة المقدمة من خلال مشروع التعاون مع الدول الأفريقية"، مضيفا أنه خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019 تم التوسع في تقديم الدورات التدريبية ليتضمن دولا أخرى بخلاف دول حوض النيل، ليبلغ إجمالي عدد المتدربين من الدول الأفريقية 8 آلاف و335 متدربا منذ عام 2003.

وأشار إلى أنه جار الإعداد لاستئناف الدورا التدريبية عن بعد في ظل استمرار التدابير الاحترازية لمواجهة (كورونا)، حيث تستهدف الوزارة تقديم 216 منحة تدريبية لدول حوض النيل والقرن الأفريقي خلال العام المالي 2021/2022 بتكلفة تقديرية 13 مليون جنيه.