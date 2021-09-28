شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس أسوان تدق أجراسها استعدادا لوصول جثمان الأنبا هدرا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دقت كنيسة كتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان، وكنائس محافظة أسوان، أجراسها استعدادا لوصول جثمان الأنبا هدرا مطران أسوان والذى وافته المنية أمس الاثنين بالقاهرة.

واحتشد عدد كبير من الأقباط أمام مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس انتظارا لوصول جثمان الأنبا هدرا لأداء مراسم العزاء وطقوس الجنائز عليه.

ويستقبل مطار أسوان الدولى فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، الثلاثاء، جثمان الأنبا هدرا مطران أسوان، بعد وفاته فى القاهرة وأداء صلوات ومراسم التجنيز بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأعلنت مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس أنه بالنسبة لعزاء المسئولين والرسميين والأحباء المسلمين ستتم صلاة الجنازة والاستقبالات يوم الأربعاء من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا، وفى المساء من الساعة السادسة حتى العاشرة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.