شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة القاهرة تبدأ إجراءات تسليم حديقة الفسطاط لبدء مشروع التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة إجراءات تسليم حديقة الفسطاط للبدء في تنفيذ خارطة تطوير المنطقة بالكامل ضمن انشاء مشروع تلال الفسطاط، وجارى رفع وإخلاء كل يخص الهيئة بالحديقة للحفاظ على المال العام .

وفى السياق اجتمع اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، مع العاملين بالحديقة لبدء توزيعهم ونقلهم على حدائق الهيئة، وذلك بحضور العميد أحمد فوزى مدير عام الحديقة، وكل من مدير عام الهيئة ورئيس الإدارة المركزية للشوؤن المالية ومدير عام الجراچات ومدير عام الإنقاذ المركزي.

ويبدأ مشروع تلال الفسطاط عقب تسليم أرض منطقة "بطن البقرة"، لهيئة المجتمعات العمرانية والتي ستنفذ المشروع، ليضم المساحات المحيطة بمتحف الحضارة المصرية بما فيها أرض حديقة الفسطاط وأرض نادى الأبطال وكذلك الأرض الفضاء على امتداد شارع الفسطاط حتى مسجد عمرو، وهو ما يحول شكل المنطقة بالكامل.

ويشمل مخطط مشروع "حديقة تلال الفسطاط"، إنشاؤها على مساحة 500 فدان فى موقع مركزى بقلب القاهرة التاريخية، لتحتضن متحف الحضارة و بحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، ولتتكامل الحديقة مع الطبيعة الحضارية للمكان ولتحدث نقلة بيئية نوعية كأكبر متنفس أخضر فى قلب القاهرة، كما ستتضمن عدداً من الأنشطة التي تعتمد على أحياء التراث المصرى عبر مختلف العصور الفرعونية والقطبية والإسلامية والحديثة، فضلاً عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، كما تتوسطها هضبة كبيرة تتيح التواصل البصرى الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.