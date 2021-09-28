شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن موضوعات خطب شهر أكتوبر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف موضوعات خطب شهر ربيع الأول 1443هـ – أكتوبر 2021م وهى كالآتى:

الأولى 24 صفر1443هـ 1/ 10/ 2021م ، وموضوع الخطبة "إعمال العقل في فهم النص "الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية أنموذجًا".

الجمعة الثانية 2 ربيع الأول 1443هـ 8/ 10/ 2021م، وموضوع الخطبة "فضل الشهادة ومنزلة الشهيد وفلسفة الحرب في الإسلام.

الجمعة الثالثة 9 ربيع الأول 1443هـ 15/ 10/ 2021م "النبي القدوة (صلى الله عليه وسلم) في بيته وحياته".

الجمعة الرابعة 16 ربيع الأول 1443هـ 22/ 10/ 2021م وموضوع الخطبة "النبي (صلى الله عليه وسلم) معلمًا ومربيًا.

الجمعة الخامسة 23 ربيع الأول 1443هـ 29/ 10/ 2021م وموضوع الخطبة المرافق العامة بين تعظيم النفع ومخاطر التعدي.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها، على ألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية؛ مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري , وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.