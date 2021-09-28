شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توافق على صرف 350 جهاز حاسب آلى ناطق لأصحاب البصيرة بجامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، التحية والتقدير لمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وثمنت جهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر.

وأعلنت القباج خلال زيارتها اليوم لجامعة الأزهر؛ لافتتاح وحدة الخدمات الاجتماعية لطلاب وطالبات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، يرافقها الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لسياسات الحماية الاجتماعية، دعم الوزارة لجميع الأنشطة التي تقوم بها جامعة الأزهر، داخل مصر وخارجها، مشيرة إلى أن الوزارة تتكفل بدفع المصاريف الدراسية لـ1381 من أصحاب الهمم من الطلاب والطالبات، إضافة إلى ذلك فإن الوزارة تدعم القافلة الطبية الشاملة التي سيرسلها الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، مطلع شهر أكتوبر المقبل 2021 بعدد 50 جهاز حاسب آلى، إضافة إلى جهاز داتا شو.

إضافة إلى ذلك وافقت وزيرة التضامن الاجتماعي على صرف عدد 350 جهاز حاسب آلي ناطق؛ خدمة لأصحاب البصيرة من أبناء جامعة الأزهر، وسوف يتم استكمالهم إلى 700 جهاز في القريب العاجل.

وقررت الوزيرة التكفل بصرف الأجهزة التعويضية لجميع الطلاب والطالبات في جامعة الأزهر كل حسب حالته الصحية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات، إضافة إلى أعضاء قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر.