شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس البرازيلى يزور الأهرامات وأبو الهول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الزيارات الرسمية التي تشهدها مختلف المواقع الأثرية والمتاحف المصرية فى الآونة الأخيرة، استقبلت منطقة أهرامات الجيزة اليوم الثلاثاء، هاميلتون موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل وزوجته.

وكان فى استقبالهم أشرف محى مدير منطقة آثار الهرم، والذى اصطحبهم فى جولة داخل المنطقة والتي شملت الهرم الأكبر وتمثال أبو الهول ومنطقة البانوراما.

وأوضح أشرف محى، أن نائب رئيس دولة البرازيل وزوجته أبدا انبهارهما بما شاهدوه من عظمة بناء الهرم الأكبر وكذلك نحت تمثال أبو الهول بهذه الدقة البالغة، كما حرصا على التقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة.