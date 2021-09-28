شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يلتقى نائب رئيس جمهورية البرازيل لمناقشة مجالات التعاون العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالفريق أول هاميلتون موروا نائب رئيس جمهورية البرازيل والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وتناول اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على إعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية البرازيل ، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه أشاد نائب رئيس جمهورية البرازيل بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى وتحقيق الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.