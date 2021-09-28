شكرا لقرائتكم خبر عن مغارة على بابا.. شاهد ضبط 104 سبائك ذهبية وتماثيل وعملات بفيلا بالقاهرة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيلا أشبه بـ"مغارة علي بابا" في القاهرة الجديدة يملكها أحد الخارجين عن القانون، داهمتها الشرطة، وضبطت داخلها"104 سبيكة ذهبية وتماثيل ومخدرات وعملات"، حيث يرصد فيديو، مواصلة أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وله محل سكن آخر بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) بانتحال صفة شخص آخر، وقيامه بالاشتراك مع ( 6 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على الأشخاص راغبى شراء الآثار الفرعونية بعد إستدراجهم إلى إحدى الفيلات الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، والتى قام المتهم باستئجارها لعرض التماثيل الفرعونية المقلدة الموجودة بداخلها وكميات من العملات المقلدة.

عقب تقنين الإجراءات نجحت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير مكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة في استهداف الفيلا وأمكن ضبطهم، وعثر بحوزة المتهم الأول على (بطاقتى رقم قومى ورخصة قيادة باسم أحد الأشخاص ومثبت عليها صورة المتهم مزورين – كارنيهين مزوران باسم أحد الأشخاص منسوب صدورهما لجهات حكومية ودولية – مجموعة من الأوراق خالية البيانات منسوب صدروها لإحدى الجهات الحكومية – جواز سفر مزور منسوب صدروه إلى إحدى الدول بإسم أحد الأشخاص ومثبت عليه صورة المتهم – جهاز لاب توب مزود بطابعة وماسح ضوئى يستخدمهم المتهم فى تزوير المحررات المشار إليها ).

وباستكمال تفتيش الفيلا تم العثور على (2 طبنجة غير مرخصة – عدد من الطلقات من ذات العيار – 3 طبنجات صوت بكل طبنجة خرينة تحوى عدد 5 طلقات من ذات العيار – 2 جهاز لاسلكى خاص بأفراد حراسة المتهم – كمية من مخدر الشابو "الآيس" بقصد الإتجار – مجموعة كبيرة من التماثيل والقطع مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه فى أثريتها – 104 سبيكة ذهبية زنة السبيكة الواحدة 100 جرام "يشتبه أن يكون ذهباً مقلد" – كمية من العملات "الأجنبية- الوطنية" – سيارة – 11 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين أقروا جميعاً بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، حيث أقر المتهم الأول بتزوير المستندات والعملات الأجنبية المقلدة المضبوطة باستخدام الأجهزة المضبوطة بحوزته، واستخدامه باقى المتهمين للعملات والتماثيل الفرعونية للنصب والاحتيال على الضحايا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.