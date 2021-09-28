خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا للعاملين بالتعليم.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "إنفوجراف" عن آليات تسجيل العاملين بوزارة التربية والتعليم للحصول على لقاح كورونا، وقالت الوزارة إنه يمكن التسجيل على الموقع الإلكترونى لحجز اللقاح والتواصل على الخط الساخن 15335.

فيما كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن موقف تطعيم أعضاء هيئة التدريس وفقا لآخر إحصائية تم إعدادها، استعدادا لاستقبال العام الدراسى 9 أكتوبر المقبل، موضحة أن عدد العاملين بها من معلمين وإداريين مليون و605 آلاف.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن نسبة الحاصلين على الجرعتين من العاملين بجميع المحافظات وصل إلى 251 ألفا و675 عاملا بنسبة 16%، كما وصل عدد الحاصلين على جرعة واحدة 473 ألفا و401 عامل بنسبة 29%.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن عدد العاملين الذين سجلوا ولم يحصلوا على اللقاح حتى الآن، 801 ألف و401 عامل، بنسبة 50%، وعدد العاملين الذين جارى تسجيلهم للحصول على اللقاح، وصل إلى 86 ألفا و476 عاملا بنسبة 5%، مشددة على أنه يتم متابعة الأعداد التي يتم تلقيحها وحصولها على جرعة التطعيم بشكل يومى حتى انتهاء كافة الأعداد من الحصول على اللقاح قبل انطلاق الدراسة، مشيرة إلى أن جميع العاملين سيتم تطعيمهم باستمرار.

تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.