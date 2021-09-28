شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثالثة.. أقل من 4ساعات على غلق باب تسجيل الرغبات بالموقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق موقع التنسيق الإلكترونى، فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق، والتى تشمل طلاب الدور الثانى ثانوية عامة وأيضا طلاب المرحلة الأولى والثانية الذين لم يتقدموا بتسجيل الرغبات وبالتالى يتبقى أمام الطلاب فرصة تسجيل الرغبات أقل من 4 ساعات من الآن .

كان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ 195 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.



وأكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا أنه يوجد إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء .



وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق.



ويؤكد المتحدث الرسمى بأنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

