شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف طرق الوقاية من مرض السعار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل وزارة الصحة مع العالم باليوم العالمى للسعار الذى يوافق 28 سبتمبر من كل عام، حيث دعت الوزارة بضرورة تجنب الاحتكاك بالحيوانات الضالة أو الشرسة قدر الإمكان، بالإضافة إلى تطعيم الحيوانات الأليفة ضد السعار.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن داء الكلب أو السعار مرض فيروسى يمكن الوقاية منه باللقاحات وأخذ التدابير الوقائية.

ومرض السعار هو مرض فيروسي ينتقل دائمًا تقريبًا عن طريق عضة حيوان مصاب، ويجب على أي شخص يتلقى لدغة يحدث فيها السعار أن يطلب العلاج في الحال، لكي ينجح العلاج، يجب إعطاؤه قبل ظهور الأعراض، حيث تشمل الأعراض مشاكل عصبية وخوف من الضوء والماء.



