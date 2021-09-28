خطر حقيقي وتتعارض مع التنمية.. طلب برلماني بتغليظ عقوبة التعديات على فروع النيل والرقعة الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد عبد الله زين، عضو مجلس النواب، إنه يجب إزالة التعديات على حرم فروع النيل من الترع والجسور، التي تمت خلال الأعوام الثلاثين الماضية، مشيرًا إلى أن تلك التعديات تضر بمصلحة المواطنين والمصلحة العامة للدولة؛ حيث تسببت في انخفاض حجم المياه المار من خلالها.

وقال زين الدين، في تصريح له أدلى به اليوم الثلاثاء، إن تلك التعديات على نهر النيل وكذلك على الرقعة الزراعية تمثل خطرًا حقيقيًّا على الدولة والمواطنين؛ حيث تتعارض مع خطوات التنمية والتوسعات التي تستهدفها البلاد، سواء في قطاعَي الزراعة والري أو الإنتاج بشكل عام.

وشدد عضو مجلس النواب على أن الحكومة والجهات المختصة، عليها دور كبير في مواجهة مثل تلك التعديات، من خلال المتابعة اليقظة من جانب المسؤولين، والتعامل بجدية مع أي تعديات، وتطبيق القانون.

وطالب زين الدين بتغليظ عقوبة التحايل في إجراءات التعدي على الرقعة الزراعية وحرم الترع والجسور، وذلك حتى يكون هناك رادع قوي لمن تسول له نفسه بالقيام بتلك التعديات.

وأكد زين الدين ضرورة تنظيم حملة توعية عبر وسائل الإعلام وبمشاركة المجتمع المدني، لتوعية المواطنين بخطورة التعديات على الرقعة الزراعية وجسور الترع ونهر النيل، حتى إن كان ذلك التعدي قليلًا، نظرًا لأنه سيتضاعف في السنوات القادمة حال عدم مواجهته.