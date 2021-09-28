ضبط 856 علبة دواء لعلاج كورونا مع راكب بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية تستخدم في علاج كورونا، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الاجراءات القانونية معه.

اشتبه هانى صليب مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصرى قادم، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران، والقادمة من جدة، وبالعرض علي جهاد الوكيل نائب مدير الجمرك، قرر تفتيش الراكب تحت إشراف محمد أحمد كامل المشرف على الصالة، تبين وجود 856 علبة أدوية بشري، تستخدم في علاج كورونا وتقدر بحولي مليون جنيه.

قرر الدكتور أحمد حسين مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى، وتحريز المضبوطات، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.