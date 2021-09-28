"البحوث الإسلامية": قافلة توعوية بالوادي الجديد لمواجهة الأفكار المنحرفة والمضللة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قافلة توعوية إلى مدينتي الخارجة والداخلة بالوادي الجديد، وذلك ضمن فعاليات البرامج التوعوية التي ينفذها المجمع بالتواصل المباشر مع المواطنين في جميع محافظات ومدن وقرى الجمهورية.

وأوضح مجمع البحوث - في بيان اليوم الثلاثاء - أن القافلة تستهدف مواجهة الأفكار المنحرفة والمضللة من خلال المناقشة مع المواطنين والاستماع إليهم وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم؛ فضلًا عن توضيح القيم الأخلاقية وبيان دورها في بناء الوطن وتحقيق جوانب التراحم والتآلف بين الناس.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن القافلة التي يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر تعمل وفق برنامج توعوي يسعى للتواصل مع جميع فئات الشعب خاصة الشباب للتركيز على وعيهم بسبل المواجهة لحملات التضليل، وكيفية استعادة الثقة وتحمل المسئـولية والاهتمام بتنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية، مع ضرورة تنمية قيمة الإيجابية عند كل مواطن بما يسهم في بناء الوطن.

وأوضح الأمين العام أن القافلة تقوم بتنظيم لقاءات مباشرة في مراكز الشباب والأندية حيث تستهدف تلك اللقاءات التواصل مع الفئات العمرية المختلفة؛ من خلال عقد العديد من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القافلة.​