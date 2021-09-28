"سياحة النواب": محطة بحر البقر مشروع عالمي يُضاف إلى موسوعة إنجازات السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، يعد إنجازًا كبيرًا وضخمًا لمشروع من أهم المشروعات القومية العملاقة في العالم، والذي تم تنفيذه بسواعد مصرية.

وأكدت علي، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن المشروع يعد إنجازًا جديدًا ينضم إلى قاطرة التنمية بالجمهورية الجديدة واستكمالًا لمسيرة التنمية التي اتخذتها الدولة منذ ٧ سنوات، وتأتي سيناء على رأس هذه التنمية بتوجيهات الرئيس السيسي.

وتابعت النائبة بأن هذا المشروع يتم بتكلفة نحو ٢٠ مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية ٥,٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًّا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء؛ لتسهم في استصلاح ٤٠٠ ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء، ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة، وفي ضوء خطة الدولة لتعمير سيناء، بجانب التنمية السياحية.

وأضافت رئيس "سياحة النواب" أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد تسهم في تحويل مسار مصرف بحر البقر، ومعالجته (ثلاثيًّا) يوميًّا إلى شمال سيناء من خلال سحارة السلام جنوب بورسعيد؛ لتسهم في استصلاح 400 ألف فدان في سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق و30 يونيو، وبئر العبد والسر والقوارير.

وأشادت النائبة بتوجيهات فخامة الرئيس السيسي وحسمه الكثير من القضايا الملتبسة ووضع الجميع أمام مسؤولياته بشأن الحفاظ على أراضي الدولة وإزالة التعديات على المجاري المائية.