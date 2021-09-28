ضبط متهمين بالتنقيب عن الآثار في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عامل لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزله بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار كائن بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط كلٍ من (مالك العقار محل البلاغ - عامل) أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه وتبين أنه خالى من السكان ، وعثر بداخله على حفرة قطرها (3 أمتار بعمق 20 متر - أدوات الحفر والتنقيب) ، وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط ، إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بالعقار محل الضبط بقصد التنقيب عن الآثار

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.