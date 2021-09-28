"لقيت جثتين في الطريق".. الداخلية تكشف ملابسات العثور على جثث عاملين بأرض زراعية في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي مديرية أمن الفيوم، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثتين بإحدى الأراضي الزراعية بالفيوم، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة سنهور القبلية بمديرية أمن الفيوم من (تاجر فاكهة - مقيم بدائرة المركز)، بأنه حال توجهه لإحدى المزارع بدائرة المركز، عثر على جثتين (الأولى "عامل- له معلومات جنائية "بها 3 طلقات نارية"، الثانية لشخص مجهول وبها آثار عيار ناري )، وبجوارهما (عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - دراجة نارية بدون لوحات معدنية "غير مُبلغ بسرقتها"، 2 لفافة من نبات البانجو تزن 100جرام - قطعة من مخدر الحشيش - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول).

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بمشاركة إدارة البحث الجنائي مديرية أمن الفيوم، أسفرت جهود عن تحديد هوية الجثة الثانية، وتبين أنها (لعامل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز)، كما توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (مزارعان - مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر أحدهما امتلاكه لقطعة أرض زراعية مجاورة لمكان العثور على الجثتين، وأخبره بعض الأهالي بمبيت شخصين غرباء بالأرض، فتوجه وبرفقته المتهم الآخر لاستطلاع الأمر، فشاهدا المجنى عليهما نائمان وبجوارهما بندقية آلية، فقام أحدهما بالاستيلاء عليها خشية استخدامها.

وعقب ذلك قام بإيقاظهما وحال محاولة السيطرة عليهما حاولا الاستيلاء على البندقية، مما دفع أحدهما لإطلاق عدة أعيرة نارية منها أودت بحياتهما، وأرشدا عن البندقية المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.