ضبط تاجر أسلحة نارية ومخدرات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص بحيازته أسلحة نارية وبيضاء وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تردد (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية، له معلومات جنائية) على دائرة القسم ومزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تردده على دائرة القسم مُستقلاً إحدى السيارات ، وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش - فرد خرطوش - عدد 6 طلقات من ذات العيار - كمية من مسحوق البودر المخدر– مبلغ مالى – 3 سلاح أبيض - 2 ميزان حساس) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات تجارته والسيارة لتسهيل تنقلاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة متجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المُرخصة.