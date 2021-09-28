لحظات الخوف والرعب.. كواليس انفجار داخل محطة وقود هز شارع فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

دوي انفجار هائل مصدره محطة، وقود هزَّ شارع فيصل الرئيسي بث الرعب في نفوس المارة، وقاطني العقارات الواقعة في نطاق الشارع الحيوي.

انطلق على الفور اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى محل البلاغ مدعوما بـ4 سيارا إطفاء وأخرى خاصة بالمفرقعات تحت إشراف نائبيه اللواء علاء السعيد واللواء علاء خلوصي.

فور وصوله محل البلاغ، فرضت الشرطة طوقًا أمنيا ومنعت حركة المرور بتلك المنطقة حرصًا على سلامة الجميع لحين الوقوف على ماهية الحادث.

تبين بالفحص وقوع انفجار في مضخة الهواء الخاصة بتنكات الوقود ما أسفر عن إصابة شخصين نقلا إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أخمدت قوات الحماية المدنية الحريق في غضون دقائق ونفذت عملية التبريد لمنع تجدده فيما تبين أن السبب عطل يرجع إلى عدم الاهتمام بصيانة المضخة بشكل دوري.

تحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.