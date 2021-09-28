ضبط عنصر إجرامي هارب من تنفيذ حكم وبحوزته أسلحة ومخدرات بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية هارب من تنفيذ حكم بالسجن وبحوزته أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة بقصد الإتجار بالمنوفية

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أفادت بقيام (أحد العناصر الإجرامية، سبق اتهامه في 23 قضية ومحكوم عليه في إحدى القضايا، مقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية)، بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة شبين الكوم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي – ميزان حساس - هاتف محمول)، بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.