شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع فندق وغلق أكشاك مخالفة فى الأزبكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أغلق حى الأزبكية بالقاهرة، برئاسة اللواء يحيى الأدغم، فندقا مخالفا - وشقة سكنية محولة لفندق - بدون ترخيص بالعقار الكائن بشارع سليمان الحلبى بنطاق الحى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.
كما أغلق الحى بالتعاون مع شرطة المرافق 4 أكشاك مخالفة لشروط الترخيص ولم تسدد حق الاتتفاع للدولة بالعنوان 4 شارع ميدان حليم، كما تم غلق وتشميع فاترينة بيع مخالفة لشروط الترخيص بالعنوان 6 شارع سراى الازبكية، وغلق وتشميع فاترينة بيع مخالفة لشروط الترخيص بالعنوان 33 شارع 26 يوليو.
كما تم إغلاق 2 مكتب تجارى لبيع البدل والملابس بشارع طلعت حرب بنطاق الحى لادارتهم بدون ترخيص ومصادره الإشغالات لمخالفة شروط الترخيص وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.