شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع فندق وغلق أكشاك مخالفة فى الأزبكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق حى الأزبكية بالقاهرة، برئاسة اللواء يحيى الأدغم، فندقا مخالفا - وشقة سكنية محولة لفندق - بدون ترخيص بالعقار الكائن بشارع سليمان الحلبى بنطاق الحى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وشنت أجهزة حى الأزبكية حملة بمنطقة تطوير القاهرة الخديوية، أسفرت عن رفع وإزالة التراكمات والأتربة ورفع كفاءة الشوارع ( منطقة تطوير الألفى ) بنطاق الحى التي تعوق سير المارة وتشوه المظهر الحضارى وتم إعادة المظهر الحضاري اللائق لشوارع ومناطق الحى.

كما أغلق الحى بالتعاون مع شرطة المرافق 4 أكشاك مخالفة لشروط الترخيص ولم تسدد حق الاتتفاع للدولة بالعنوان 4 شارع ميدان حليم، كما تم غلق وتشميع فاترينة بيع مخالفة لشروط الترخيص بالعنوان 6 شارع سراى الازبكية، وغلق وتشميع فاترينة بيع مخالفة لشروط الترخيص بالعنوان 33 شارع 26 يوليو.

كما تم إغلاق 2 مكتب تجارى لبيع البدل والملابس بشارع طلعت حرب بنطاق الحى لادارتهم بدون ترخيص ومصادره الإشغالات لمخالفة شروط الترخيص وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.